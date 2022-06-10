У Почаєві жінка поцупила дві скриньки з пожертвами для хворих діток

Працівники Кременецького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження щодо мешканки Почаєва. Наразі поліцейські довели причетність 35-річної жінки до крадіжки трьох скриньок з пожертвами.

До працівників територіального підрозділу звернулася місцева мешканка. Вона повідомила, що невідома особа викрала з приміщення магазину скриньку з пожертвами для онкохворих дітей. Переглянувши записи з камер відеоспостереження, правоохоронці встановили, що це вдруге незнайомка спокусилася на зібрані гроші. Загалом представники благодійної організації повідомили, що на момент скоєння злочинів в скриньках знаходилося близько 1000 гривень.

Аналогічний злочин підозрювана вчинила через деякий час в місті Кременець. Цього разу вона привласнила кошти, які збирали для дітей з обмеженими можливостями.

Працівники територіального підрозділу поліції встановили, що жінка уродженка Броварів Київської області, яка протягом останніх півтора роки проживає в Почаєві. Як пояснила сама зловмисниця, вчинити злочин її підштовхнуло скрутне матеріальне становище, адже вона безробітна, а коштів, які надсилає їй батько не достатньо для проживання.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисниці до скоєння аналогічних злочинів на території району. Триває досудове розслідування.