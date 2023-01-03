У Почаєві водій збив на переході маму з сином, а в Тернополі у ДТП постраждали двоє дітей

Три аварії, в яких травмувалися люди, зареєстрували працівники поліції 2 січня на дорогах Тернопільщини.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у селищі Почаїв. Там під колеса автомобіля «Мітсубісі», потрапили двоє мешканців Рівненської області. Жінка 1978, року народження та її 22- річний син переходили дорогу в межах пішохідного переходу. Потерпілих госпіталізовано в Кременецьку районну лікарню.

Ще одна аварія на пішохідному переході трапилася в Тернополі. Працівники поліції попередньо встановили, що потерпіла, тернополянка 1967 року народження, потрапила під колеса автікви «Нісан Ліф». Жінка переходила дорогу по нерегульованій «зебрі». Медики надали їй необхідну допомогу.

Не розминулися дві автівки на вулиці Микулинецька. Маневр розвороту завершився для водія «Рено Трафік» зіткненням з автомобілем «БМВ». З легкими травмами до дитячої обласної лікарні потрапили двоє неповнолітніх пасажирів буса 2005 та 2008 років народження і кермувальник німецької іномарки.

По всіх автопригодах тривають перевірки.