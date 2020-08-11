У Почаєві поблизу школи відкрився магазин канцелярських та шкільних товарів на земельній ділянці, що належить Почаївській духовній семінарії УПЦ МП.

Тривалий карантин та відсутність паломників вочевидь добряче вдарили по доходах УПЦ МП у Почаєві, адже місцеві московські попи вдаються до нових та незвичних для церкви видів бізнесу.

Маючи у власності земельну ділянку у центрі міста з комерційно вигідним сусідством зі школою, із наближенням нового навчального року попи звели на ній магазин канцелярських та шкільних товарів.

Згідно з даними офіційного сайту Почаївської міської ради, ділянка, на якій розташований заклад торгівлі, належить Почаївській духовній семінарії Тернопільської єпархії УПЦ МП. Водночас, за інформацією публічної кадастрової карти, цільове призначення землі аж ніяк не комерційне, бо використовувати її можуть лише для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.

Такі відступлення від норм закону з боку УПЦ МП у Почаєві далеко не найсерйозніші. У Почаївській лаврі, як ми повідомляли раніше, торгують безакцизним алкоголем та ювелірними виробами, займаються бездозвільною розробкою кар’єрів. Втім, землі УПЦ МП у Почаєві ще багато, як і бізнес-планів та старт-апів у московських попів.