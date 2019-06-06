Більше двох років Почаївська Лавра безуспішно намагалась вирвати близько двох гектарів землі у центрі Почаєва.

Відтак, не отримавши землю законним шляхом, одну з ділянок в центрі міста поблизу духовної семінарії представники УПЦ МП обгородили парканом та почали там будівництво.

Цікаво, що згідно даних публічної кадастрової карти України, земельна ділянка, на якій ведеться будівництво, знаходиться у комунальній власності громади міста, хоча на офіційному сайті Почаївської міськради відсутні будь-які згадки про передачу цієї землі у користування УПЦ МП.

Втім, пасивність міської влади у Почаєві у захисті інтересів громади є вже традиційною у питаннях, які стосуються Почаївської Лаври. Раніше, за мовчазної згоди місцевих чиновників, у власність УПЦ МП віддали приміщення лікарніта намагались віддати колишню будівлю міліції.

Як повідомляв «За Збручем», нещодавно для будівництва біля Почаївської Лаври навезли значні об’єми піску сумнівного походження. Відомо, що монастир УПЦ МП так і не отримав дозволу Тернопільської обласної ради на розробку Почаївського родовища для видобутку піску.