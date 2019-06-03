У неділю, 2 червня, близько десятої години вечора до поліцейських надійшло повідомлення від жителя міста Почаїв про те, що на подвір’ї храму Святого Миколая орудують невідомі особи.

Виїхавши на місце події, правоохоронці застали біля церкви двох мешканців села Старий Тараж. Зловмисники намагалися розібрати риштування, аби викрасти металеві труби.

Як з’ясувалося, у храмі проводяться ремонтні роботи фасаду, тому майстри виставили риштування. А двоє зловмисників збагнули, що з цього можна мати користь – здати труби на металобрухт. От і забралися на церковне подвір’я та стали розбирати конструкцію.

У крадіїв вилучено три металевих труби кожна довжиною два метри. Збагатитися не вийшло, зате своїми діями лиходії гарантували собі кримінальну відповідальність, повідомляють у поліції.