У місті Почаїв, що на Тернопільщині, може припинити існування історико-художній музей.

Про це повідомив депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця. Не обійшлось у цій історії і без Почаївської лаври.

“Незважаючи на невелике приміщення, у фондах музею зберігається близько 40 тис експонатів. Це величезна культурна спадщина та цінне надбання для нашого краю, – повідомив Тарас Паляниця. – І от вчергове, від почаївського міського голови ми чуємо заяви, що коштів в міському бюджеті бракує і його потрібно передавати у віддання інших установ. В тому, що коштів бракує є великий сумнів, бо зі слів того ж голови цих коштів бракувало і у 2015му, проте музей нормально працював і кошти знаходились. Однак з такою “увагою” самі ж наукові працівники згодні працювати вже під керівництвом будь якої іншої установи, лише б дали працювати…Проблема в тому, що міський голова не хоче віддавати “весь музей”, а лише експонати та працівників. За задумом – приміщення має лишитись у власності громади. Наче б то для потреб школи, або потреб будинку дитячої творчості, ну або для якихось інших потреб”.

За словами депутата, з таким підходом музей приречений – без приміщення установа існувати та працювати не буде! Експонати радо будуть розібрані іншими музеями, працівників звільнять, а багаторічні напрацювання в науковій сфері та місцевій історії в кращому випадку будуть припадати пилюкою в якомусь архіві, в гіршому – нікому не будуть цікаві і не будуть опубліковані.

“З наявної у мене інформації Кременецько-Почаївський ДІАЗ готовий взяти на баланс Почаївський музей, але з умовою збереження цілісно-майнового комплексу. Тобто з експонатами, фондами, працівниками та приміщенням. По факту для простого туриста нічого не зміниться – музей буде стояти на своєму місці і працюватиме далі, але вже не під віданням Почаївської громади, а під керівництвом Міністерство культури та інформаційної політики України, де балансоутримувачем буде Кременецько-Почаївський ДІАЗ. Вихід із ситуації почаївського безгрошів’я наче логічний, проте не вигідний тим, хто хоче залишитися розпоряджатися приміщенням.

Умов для збереження Почаївського музею у сьогоднішньому повноцінному вигляді більш ніж достатньо, проте залишається чинною позиція діючого міського голови про передачу музею без приміщення.

Освіта і культура мають бути пріоритетом влади будь якого рівня – державного, регіонального, обласного, районного, міського чи сільського. Не потрібно забувати, що досі триває гібридна війна – боротьба за розум українців. Почаївський музей має чимало напрацювань у вивченні місцевої історії, культури, популяризації митців місцевого рівня.

Будь які дії, спрямовані на перешкоджання роботи таких установ я розціню тільки як підігравання ворогу. Почаївський музей повинен розвиватися та працювати”, – заявив Тарас Паляниця, депутат Почаївської міської ради.

Місцеві мешканці вважають, що до можливого закриття музею причетне керівництво Почаївської лаври УПЦ МП:

«Ще треба додати про те, що намісник (Почаївської лаври – прим.ред.) шантажує мера міста, щоб той закрив музей до виборів, бо інакше йому не надасть підтримку.

Схоже, це особиста помста працівникам музею і тим, хто став на його захист. Деякі депутати не дають наміснику відхапати ще один кусень землі у міста. А мера шантажують, щоб він музей закривав, бо знову мером не буде. Як закономірно все в цьому мікросвіті з церковною мафією, продажними чинушами і купкою борців за справедливість…

В тому стані, в якому перебуває культура в цьому місті, я не здивована. Половина людей півграмотні. Ходять в московську церкву. Я чула, що деякі вчителі не заперечували проти закриття музею. Пожинаємо плоди специфічної церковної освіти».

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