За сприяння місцевої влади Почаївська Лавра УПЦ МП може отримати чергову земельну ділянку, а з нею і будівлю, що належить громаді.

24 вересня на сесії Почаївської міської депутати вирішили надати Свято-Успенській Почаївській Лаврі Московського патріархату дозвіл «на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2015 га у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в м. Почаїв вул. Возз’єднання, 15а».

Саме за цією адресою, біля стін Лаври, розташований будинок, де раніше функціонувало міське відділення поліції. У 2014 році правоохоронці переїхали у нове приміщення. Тоді ж на стару будівлю поліції свої претензії заявили ченці Московського патріархату та без попередження почали демонтаж її покрівлі та стін, що викликало конфлікт, адже за документами нерухомість належала громаді.

Тривалі спроби Почаївської Лаври узгодити майновий спір з міською радою так і не дали свого результату, а тому у 2018 році монастир УПЦ МП самовільно зареєстрував свої права на будівлю вкупі з усіма іншими спорудами Лаври. Як відомо, тоді, після відкриття низки кримінальних проваджень, Міністерство юстиції визнало незаконними дії державного реєстратора та повернуло храми Почаївської Лаври у власність держави.

Втім, колишнє приміщення поліції по вулиці Возз’єднання 15а надалі залишалось за Московським патріархатом. У червні 2019 року у Почаївській міській раді намагались заявити про права громади на будівлю та подали скаргу у Міністерство юстиції. Проте вже восени того ж року з невідомих причин посадовці свою позицію різко змінили та погодили проведення Почаївською Лаврою реконструкції споруди. Тепер у ній буде новий братський корпус, хоча у 2014 році керівництво монастиря УПЦ МП обіцяло провести капітальний ремонт та облаштувати у будівлі музей Тараса Шевченка. У дворі планували встановити пам’ятник закатованим жертвам НКВС.