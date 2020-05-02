Ситуація у північній частині Тернопільської області доволі складна, оскільки державної допомоги місцеві медики, зокрема в Почаївській зоні, не бачили.

На цьому наголосив депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василь Чашка в прямому ефірі медіаплтаформи «Файне місто».

– На Тернопільщині зростає кількість хворих на COVID-19. Уже минуло 50 днів, як триває карантин. Станом на 29 квітня у Почаївській лікарні перебували 7 хворих на коронавірус у важкому стані. За їхнє життя борються наші медики, які фактично забезпечені виключно за кошти благодійників, зокрема і представників ВО «Свобода». У передвеликодній період ми привозили сертифіковані костюми інфекціоністам. Я маю велику надію, що вони хоч якимось чином допомогли медикам вберегтись від цього захворювання, – акцентував Василь Чашка.

Також політик розповів про недавню розмову зі «свободівцем», депутатом Почаївської міської ради Тарасом Паляницею, який неодноразово публічно звертався до прем’єр-міністра, президента, голови обласної ради і голови обласної державної адміністрації Володимира Труша з величезним проханням допомогти уникнути масового зараження на COVID-19 у Почаєві. Однак можновладці не почули звернень депутата і як результат – складна ситуація із захворюваністю на коронавірус у Кременецькому районі.