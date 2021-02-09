Вночі, 6-го лютого, близько опівночі, на спецлінію 102 звернулася громадянка та повідомила, що біля під’їзду одного з багатоквартирних будинків на вул. Київській, самотньо блукає маленька дівчинка.

Патрульні негайно прибули за вказаною адресою, де на них чекало двоє жінок, одна з яких тримала на руках виявлену ними дитину. Заявниця розповіла патрульним, що йшла від матері та побачила, що посеред двору стоїть дівчинка, а дорослих поблизу немає. Малеча була розстібнута, одягнена в піжаму, тоненьку шапочку та чоловіче взуття. Інспектори Ірина Андрусишин та Тарас Катрусяк посадили дитину в службовий автомобіль та викликали карету швидкої медичної допомоги. До приїзду лікарів, патрульні спілкувалися з дитиною та заспокоювали її.

Переконавшись, що життю та здоров’ю дівчинка нічого не загрожує, охоронці порядку розпочали пошуки її батьків та домівки. Шляхом поквартирного опитування, поліцейським вдалося знайти батька дівчинки. На запитання патрульних про те, де його дитина, він відповів, що його 3-річна дочка, ймовірно, самостійно одяглася, відчинила двері квартири та пішла з дому в той час, коли він спав.

Інспектори скали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків) КУпАП, а дитину передали матері, яка саме в той час повернулася додому.