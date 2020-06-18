Учора на Тернопільщині епідеміологи виявили 32 випадки зараження коронавірусом. Серед них – 21 людина інфікувалася у північних районах області. Там наразі найскладніша епідемічна ситуація.

«Чітко виражена тенденція росту рівня захворюваності. Зокрема, така тенденція простежується на 14-ти адміністративних територіях. Показник інцидентності в цілому по області перевищує межу 12-ти випадків на сто тисяч населення, і складає 18,9. Знову зареєстрований летальний випадок у північний зоні Тернопільської області, це вперше після 25-го травня. У нас був двадцятиденний період благополуччя з летальністю. Прогноз щодо летальності невтішний, чим більше буде випадків, тим більше зростатиме летальність. Ситуація в місті Тернополі багато в чому залежить від ситуації в області», – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Нові спалахи епідеміологи виявили у Лановецькому, Збаразькому, Шумському районах. Відтак до окремих населених пунктів вирішили припинити транспортне сполучення. Семеро інфікованих додалося в обласному центрі. На території громади посилюватимуть контроль за виконанням санітарно-епідеміологічних норм.

Софія Романська

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