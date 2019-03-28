Повідомлення про тіло чоловіка в житловому будинку надійшло на лінію “102” від одного з мешканців. Чоловік сказав, що в підвальному приміщенні на вулиці Польового його мертвий сусід.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, судмедексперт та криміналіст.

За інформацією поліції, смерть тернополянина наступила в результаті пострілу в голову. Одна з версій – самогубство, бо в руках потерпілий тримав рушницю, а поруч валялися пляшка з-під горілки та цигарки. Зброя належить загиблому, усі необхідні документи у нього були. Передсмертної записки при чоловікові слідчі не виявили, а тому встановлюють причини, які спонукали його до такого кроку.Востаннє загиблого бачили 25 березня. Зафіксувала його того дня і камера відеоспостереження. На ній видно, як чоловік виходить з під’їзду і йде до підвалу, сховавши щось під верхнім одягом.

Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частина 1 ККУ з позначкою самогубство.