Тривожне повідомлення надійшло, 8 грудня, в обідню пору від мешканця багатоповерхівки.

Чоловік розповів, на сходій клітці між шостим та сьомим поверхами в скляній банці він виявив предмет, зовні схожий на гранату.

На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки. Правоохоронці встановили, що знайдена небезпечна знахідка – бойова граната РГД-5 без запалу, повідомляють у поліції.



Предмет вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 263 ККУ.