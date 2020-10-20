Спалах коронавірусу зареєстрували у Петриківському будинку інтернаті. Наразі там підтверджено 14 випадків зараження COVID-19. Епідеміологи тестують контактних осіб хворих.

Коронавірус підтвердили у працівників будинку-інтернату, – розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Випадків інфікування серед вихованців інтернату поки не виявили. Хто заніс інфекцію до цього закладу, буде відомо після проведення епідрозслідування.

«Всі чотирнадцять випадків інфікування COVID-19 виявлені у працівників цього закладу. Були взяті зразки на проведення ПЛР досліджень і у вихованців. Тому чи заразилися вони, буде відомо після проведення досліджень. Загалом за минулу добу в області маємо 142 нових випадків зараження. Зазвичай, в області після вихідних нових випадків реєструємо менше. Збільшується кількість випадків зараження під кінець тижня. Така тенденція спостерігається вже тривалий період».

Додамо, загалом на Тернопільщині зареєстровано 12 спалахів коронавірусу. Активним залишається лише один спалах – у Петриківському будинку-інтернаті.