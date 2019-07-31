

В день хрещення Русі-України на храмовий празник пророка Іллі у с. Петриків відбулося велике дійство.

Духовенство разом з мирянами зустрічали первосвященного владику Теодора. Величчю храмового празника стало освячення нового престолу.

ладика Теодор у своєму зверненні до людей наголосив про важливість жертовника у храмі, заохочував всіх до досконалого і святого життя, а також просив мирян про молитву за добрих і ревних священників.

В кінці Святої Літургії парох о. Павло Репела дякував парафіянам за пожертви, які склали вірні на новий престіл.

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А також з великою подякую звернувся до первосвященного владики, який здійснив чин освячення престолу і поблагословив усіх вірних.



