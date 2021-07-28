Дві двійні. У тернопільському перинатальному центрі «Мати і Дитина» бум на двійнят. Днями одразу дві сім’ї втішились поповненню.

Жінка приїхала у пологовий з Бережан. 24 липня, за допомогою кесаревого розтину, у неї народилися хлопчик та дівчинка. Імена їм вже придумали, назвуть Давид та Аліна. Мати розповіла: діти почуваються добре, вимагають багато уваги, а їхній старший брат – задоволений.

Наразі молодій матусі допомагає бабуся новонароджених, а інша чекає їх вдома. Хоч Людмилі і нелегко, та малеча без уваги не залишиться, повідомляють Т1 Новини.

Загалом же зараз під наглядом лікарів перинатального центру перебуває дві двійні. А від початку року їх народилось більше десятка. Про це зазначив генеральний директор КНП «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Віктор Овчарук.

Матусі і четверо немовлят наразі в лікарні. Ще потребують нагляду медиків, та вже чекають виписки та зустрічі з рідними.