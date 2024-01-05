У перший день року війна забрала життя ще одного Захисника з Тернопільщини

Першого січня в населеному пункті Желанне Покровського району на Донеччині помер наш земляк, мешканець села Довжанка Орест Леонідович Бурбела.

Старший матрос Орест Бурбела був призваний на службу у березні 2022 року, воював під Авдіївкою. У грудні минулого року йому виповнилося 35 років.

Без батька залишилися дві донечки 9 і 12 років.

Про це повідомляють у Підгороднянській об’єднаній територіальній громаді.

“Висловлюємо щирі співчуття осиротілим дітям, дружині, батькам та рідним захисника. Вічна йому пам’ять!

Просимо мешканців громади віддати шану нашому Герою і гідно провести його в останню путь. Траурний кортеж прибуде у Довжанку завтра, в суботу, 6 січня об 11:15. Живий ланцюг формуємо, починаючи від в’їзду в село.

Панахида відбудеться завтра о 19:00. Чин похорону – в неділю, 7 січня, об 14 годині”, – ідеться у повідомленні.