П’ятеро нетверезих водіїв зупинили тернопільські патрульні 1 січня на Тернопільщині. А у новорічну ніч опрацювали більше сотні викликів, склали десять адміністративних матеріалів за порушення громадського порядку.

Загалом упродовж 2019-го року понад 115 700 водіїв притягнули до відповідальності за керування у нетверезому стані, – повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький. За таке порушення, скоєне вперше, був передбачений штраф 10 200 гривень і позбавлення водійських прав на рік. З липня 2020 року притягуватимуть до кримінальної відповідальності.

«Закон про застосування кримінальної відповідальності за водіння у нетверезому стані мав набрати чинності 1 січня 2020 року. Однак дію цього закону відтерміновано до 1 липня 2020р. Це означає, що до липня буде застосовуватися адміністративна відповідальність і штрафи, на рівні 2019 року».

Водіння у нетверезому стані залишається ключовою причиною трагічних ДТП. Щоб зменшити кількість таких порушень, в Україні запроваджують кримінальну відповідальність. Відтак любителям нетверезої їзди загрожуватиме тюрма.

Софія Романська