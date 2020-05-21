У Кременецькій райдержадміністрації зареєстровано один випадок захворювання на COVID-19 у головного спеціаліста.

За результатами дослідження, у першого заступника голови РДА Вячеслава Онишкевича коронавірус не виявлено. У районній раді COVID-19 діагностовано у трьох людей.

Як повідомив Вячеслав Онишкевич, тестування щодо коронавірусу провели усім працівникам райдержадміністрації. Відтак виявлено один позитивний результат.

«У мережі Інтернет поширюється інформація щодо виявлення у мене коронавірусу. Проте за результатами дослідження, у мене COVID-19 не підтверджено. 18 травня проводилося тестування всіх працівників Кременецької райдержадміністрації, членів районної комісії з надзвичайних ситуацій, а також кількох членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, які були присутні на спільному засіданні. За результатами цих досліджень, зафіксовано лише один випадок захворюваності у Кременецькій райдержадміністрації у головного спеціаліста, всі інші — здорові. Що стосується Кременецької районної ради, то там підтвердилося 3 позитивні результати на COVID-19».

За інформацією обласного лабораторного центру, учора у Кременецькому районі виявили сім випадків коронавірусу. Відтак кількість інфікованих там сягнула 370-ти, 113 людей подолали недугу.

Софія Романська

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