Сніг можливий на Тернопільщині першими днями грудня.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температура повітря коливатиметься від нуля до кількох градусів тепла, вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду.

Мінлива хмарність, зниження температурних показників до мінусових, ймовірність опадів у вигляді снігу, – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Погоду зумовлюватиме атмосферний фронт, який господарюватиме у нашому краї.

«Буде хмарно багато де – зима ж починається. Але 1-го грудня сонечко все одно проб’є собі місця у залі на прем’єрі зимового календарного сезону. Це більш актуально для західних областей. Атмосферний фронт, який вже сьогодні господарює в Україні, завтра ще також затримається і зумовить опади, місцями у вигляді снігу. Температура повітря у більшості областей України протягом доби коливатиметься близько нуля, від -2 до +2 градусів. Найближчої ночі в західній частині серйозніше підморозить», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, любителів холодної пори зима у перший тиждень тішитиме невеликими снігопадами та морозами. Втім, значних опадів чи суттєвого похолодання у краї поки не передбачають.