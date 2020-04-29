Протягом січня-березня 2020 року Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від 837 суб’єктів підприємницької діяльності інформацію про наявність 3313 вільних робочих місця та вакантних посад.

Про це повідомляють у центрі зайнятості.

Станом на 01 квітня 2020 року від 247 суб’єктів підприємницької діяльності наявна інформація про 595 вільних робочих місць та вакантних посад, у тому числі на посади службовців – 226 вакансії, на посади за робітничими професіями – 331 вакансія, на посади, які не потребують кваліфікації – 37 вакансій. Для працевлаштування осіб з інвалідністю наявні 41 вакансія. Крім того значна кількість роботодавців призупинила укомплектовувати вакансії під час карантину. Відтак, відбувається зміна структури вакансій, зокрема найбільшу потребу роботодавці за період карантину мають у молодших медичних сестрах, медичних сестрах, продавцях продовольчих товарів, операторах поштового зв’язку, листоношах.

За сприяння центру зайнятості з початку 2020 року на постійні місця праці працевлаштовано 1545 осіб, з них 30 безробітних – з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску.