У “Перемозі” панує новорічно-різдвяний дух. ФОТО

29/12/2018 Розмір тексту:

Новорічно-різдвяну виставку «Дідух – Різдвяний дух» можна оглянути в Українському домі «Перемога». В експозиції представлені дідухи, павуки, зимові букети та новорічно-різдвяні композиції. Виставка має три теми: «Дідух – різдвяний дух», «Замість ялинки – зимовий букет» та «Українське село святкує Різдво».

Усе це – результат творчості вихованців і педагогів Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та учні закладів освіти області.

Такі виставки Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді організовує вже понад двадцять років. Спочатку конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» проводять на базі Центру, що на вулиці Микулинецькій у Тернополі. А потім роботи презентують широкому загалу в українському домі «Перемога». І щороку представлені вироби не перестають дивувати: скільки всього можна зробити з природніх матеріалів, сухоцвітів, фанери, дерева, гілочок, паперу та всього, що є під руками.

Цього разу, як повідомили у Центрі, у виставці-конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет» взяли участь більше 250 учнів закладів загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти. На огляд журі вони представили понад 100 робіт. Авторів найкращих робіт нагородили дипломами, грамотами управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. А твори переможців обласного етапу беруть участь у Всеукраїнських виставках-конкурсах «Новорічна композиція» та «Український сувенір» у Києві. Частину інших робіт можна побачити в «Перемозі», де вони експонуватимуться до 20 січня 2019 року.

Ольга Трач

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