Виготовляти ялинки власноруч вчилися тернополяни поважного віку у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування. Для них організували спеціальний майстер-клас «Виготовлення та окраса зеленої красуні».

«Новорічна ялинка — це втілення свята, яскравих емоцій та щастя», – каже інструктора з трудової терапії Неля Торожнюк. У більшості країн ялинка залишається основним символом Нового року та Різдва.

«Найулюбленішим святом для дітей та дорослих є Новий рік та Різдво Христове. В цей час хочеться, щоб казкова атмосфера була в кожній оселі. Чи не найперше місце у формуванні чарівної атмосфери займають ялинка та прикраси на ній. Ми разом створювали новорічних красунь та прикраси для них. На завершення майстер-класу люди золотого віку декорували ялинку, яку створили своїми руками. Все це відбувалось у передчутті Різдвяного дива».

У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування чекають людей у статусі «елегантного віку». Центр працює за адресою: вул. Лисенка, 8.

Софія Романська