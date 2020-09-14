Усі заощадження втратила 74-річна пенсіонерка з села Залісся на Чортківщині. Невідомий злодій 4 тисячі доларів.

Пенсійні заощадження жінка впродовж років міняла на долари та складала у скляну банку, а її ховала на горищі. Та не вберегла і там від пильного ока крадія. Потерпіла деякий час не навідувалася до сховку тому достеменно не знає, коли банка зникла.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

Поліцейські застерігають: зберігання коштів в власних домівках передбачає горезвісні скляні банки, кишенні верхнього одягу у шафах, в пакетах в морозильній камері чи в мішках з крупами та в інших, не менш оригінальних місцях. Зазвичай все це робиться для того, щоб зловмисники не знайшли дорогоцінних накопичень. Проте, на практиці саме в таких місцях лиходії шукають насамперед.

Якщо ви вирішили зберігати свої заощадження вдома, варто придбати сучасний міцний сейф з різними ступенями захисту, який буде вбудований у стіну, або все ж обдумати варіант з банківським депозитом.

Не забувайте і про найпростіші правила: покидаючи домівку, не залишайте ключі від помешкань в легкодоступних місцях ( під килимком, на підвіконні, під вазонами). Надійно замикайте двері, навіть якщо пораєтеся по господарсву на подвір’ї.

Та найголовніше – не довіряйте незнайомцям! Остерігайтесь чужинців, що стукають у двері під приводом продати чи купити товар, не приставайте на пропозиції зняти закляття, а особливо на готівці чи золоті! Спроваджуйте якнайшвидше таких непроханих гостей подалі від помешкання та одразу повідомляйте про їх перебування у вашому населеному пункті правоохоронцям. Проявляйте пильність та будьте розсудливими!