69-річний пенсіонер стверджує, що саморобна рушниця дісталася йому у спадок від померлого товариша.

Отримавши оперативну інформацію, про те, що житель села Більче-Золоте може незаконно зберігати зброю, поліцейські Борщівського відділення прийшли до пенсіонера з обшуком. Останній не став заперечувати, що зберігає небезпечний предмет. На вимогу правоохоронців видав предмет, схожий на вогнепальну зброю з явними характерними ознаками кустарного виробництва.

Вилучений речовий доказ правоохоронці направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, повідомляють у поліції. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 263 ККУ.