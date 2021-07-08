Одну із торгових точок з випікання та продажу хлібобулочних виробів, яка розташована у торговому центрі спального району Тернополя перевірили інспектори праці.

Під час заходу контролю вони виявили та задокументували факт використання місцевим підприємцем праці двох працівників без оформлення з ними трудових відносин.

– Підприємець не дослухався до порад фахівців Управління Держпраці, які отримав раніше під час інформаційно-роз’яснювальної роботи, та не оформив на роботу працівників, – розповіла Галина Климчук, головний спеціаліст з питань звернення громадян та доступу до публічної інформації. – У письмових поясненнях він виправдовувався, що двоє працівників у нього «стажуються», і він ще не визначився чи достатній у них рівень професійних вмінь та навиків за посадою пекаря. За втручання інспекторів праці, під час інспекційного відвідування роботодавець оформив трудові відносини з одним із працівників та зобов’язався ближчим часом узаконити трудові відносини з іншим. Разом з тим, за використання нелегальної праці до роботодавця вживаються заходи відповідно до наданих повноважень.

В Управлінні Держпраці нагадують, що фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.