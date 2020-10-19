Про цікаву історичну знахідку на своїй сторінці у Facebook розповів директор Борщівського краєзнавчого музею Михайло Сохацький.

– На високих скелях, поблизу хутора Хоми Борщівського району, знаходиться малопомітний вхід до печери. Це місце дуже захищене і добре замасковане. Ще 10 років тому, під час археологічних обстежень, науковці Борщівського краєзнавчого музею на стінах печери зауважили напис «10.14.1945 рік» і зображення тризубів. Коли проаналізували напис, стало зрозуміло, що він був зроблений в день Покрови і до річниці дня створення УПА, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на думку істориків, тут свого часу були повстанці. Справа в тому, що раніше в датах писали спочатку місяць, а потім число. Ця деталь й імпровізований стіл біля напису дає дослідникам підставу стверджувати, що 75 років тому, 14 жовтня 1945-го року новобранці – воїни УПА приймали на цьому місці військову присягу.

Джерело: Терен