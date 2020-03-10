Весняний набір оголосили у Патрульній поліції Тернопільщини. Охочих служити запрошують взяти участь у конкурсі.

Потенційним поліцейським пропонують зарплату від десяти тисяч гривень, можливість компенсації витрат на оренду житла, а також кар’єрні перспективи, – зазначає речниця Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська. Насамперед необхідно заповнити анкету онлайн, а потім пройти наступні етапи відбору.

«Саме час для змін, втілення задумів і здійснення мрій. А якщо ваша мрія — стати частиною поліцейської родини, то ми можемо допомогти вам її здійснити. Зробити перший крок дуже легко. Просто заповніть анкету за посиланням: http://anketa.patrol.police.gov.ua. Ми пропонуємо заробітну платню від 10 000 гривень ( у роті ТОР – від 12 000 гривень); можливість компенсації витрат за оренду житла; можливість отримати квартиру у лізинг для сім’ї поліцейського; кар’єру у структурі патрульної поліції; безкоштовне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС».

Додамо, робота у Патрульній поліції не вимагає спеціальної освіти. Втім, необхідно бути повнолітнім і мати посвідчення водія. Також передбачені курси підготовки патрульних.

Софія Романська