Вчора близько 20-ї години на виїзді із смт. Велика Березовиця трапилася дорожньо-транспортна пригода – перекинувся бус “Мерседес”.

Коли патрульні прибули на місце ДТП, лікарі швидкої медичної допомоги уже спілкувалися з водієм, проте від шпиталізації він відмовився. Пасажирів на момент аварії в салоні автівки не було.

Патрульні почали з’ясовувати усі деталі інциденту. Під час спілкування почули від кермувальника різкий запах алкоголю. Окрім того, 52-річний чоловік мав й інші ознаки сп’яніння. Від проходження огляду на місці чи у найближчому медичному закладі він відмовився у категоричній формі при двох свідках.

У підсумку водій отримав два проколи: за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування у нетверезому стані), повідомляють у патрульній поліції.

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