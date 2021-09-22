У Тернополі розпочався капітальний ремонт сходового маршу, що веде з вулиці Дружби до підвісного мосту у гідропарку «Топільче».

Як розповідають у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», сходи на цій ділянці потребували ремонту, адже сама конструкція уже була аварійною і небезпечною.

На сьогодні працівники підрядної організації демонтували старі елементи та виконують роботи з влаштування нової основи.

Звертаємо увагу, на час проведення капітального ремонту сходи не будуть доступними для користування.

При сприятливих погодних умовах, виконати усі роботи з реконструкції сходів заплановано до завершення поточного року.

Нагадаємо, минулого року у гідропарку «Топільче» відремонтували пішохідний підвісний міст, де під час ремонту було замінено усі металеві конструкції та дерев’яне покриття.