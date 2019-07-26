Нову вбиральню відкрили у парку “Топільче”. Знаходиться вона поблизу так званого “Моржатника”.

Простояла ця будівля без ремонту 18 років. Тепер вона відремонтована і вже почала функціонувати.

Громадську вбиральню відкрили у парку “Топільче”. Простояла ця будівлю без ремонту 18 років. Нещодавно всередині приміщення оновили, провели освітлення та поклали нові доріжки до вбиральні.

– Все змінилося. Поміняли накриття, змінилися кабінки, сантехніка. З’явилося постачання води і освітлення. Все повністю змінили, – каже завідувач парку “Топільче” Юрій Бойко.

На капітальний ремонт будівлі та підключення комунікацій з міського бюджету виділили пів мільйона гривень. Вбиральня вже функціонує. Керівники парку розповідають, залишилося лише встановити вказівники по всій території.