У парку Шевченка зводять ще один “горбатий” міст. ФОТО

У тернопільському парку ім. Т. Шевченка тривають роботи з реконструкції дощового колектора для покращення забору дощової і талої води з доріг міста, а також покращення санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища «Тернопільський став».

Як зазначають у підрядній організації, наразі на об’єкті бетонуються стінки колектора та зводяться два мости. На одному з мостів проводиться монтаж балюстради, після чого її пофарбують, а згодом тут влаштують фігурні елементи мощення. На проміжному містку, що у парку ім. Т. Шевченка, проводяться бетонні роботи.

При сприятливих погодних умовах облаштування колектора у парку завершиться впродовж місяця.

До слова, ділянка колектора, що приймає дощові води, уже зараз добре справляється із забором води.