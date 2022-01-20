У парку Шевченка відкрили бювет з питною водою. ФОТО

19 січня, у день Богоявлення, поруч із центральним входом у тернопільський парк імені Тараса Шевченка відкрили новий бювет з питною водою.

З цієї нагоди у парку відбувся чин освячення води за участі міського голови Сергія Надала, духовенства і небайдужих тернополян.

Особливістю цього бювету є те, що тут замість кнопки, яка подає воду, влаштовано декоративну колонку-качалку. Передумовою саме такого облаштування було раціональне використання води завдяки ручній водяній помпі.

«Роботи з облаштування нового бювету у Тернополі тривали впродовж місяця відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації. На цьому місці глибина свердловини сягає 60 метрів. Благоустрій території виконано в єдиному стилі з декоративною перлогою біля входу у парку ім.Т.Шеченка», – розповів Сергій Надал.

Згодом у місті заплановано збудувати бювети на вул. Громницького, вул. Б.Лепкого, бульварі С.Петлюри та в парку Національного відродження.

До слова, наразі безкоштовно набрати питну воду тернополяни можуть також у бюветах, що на вул. Юності, б-рі Пантелеймона Куліша та на б-рі Данила Галицького.