На території парку імені Тараса Шевченка, поблизу Острівця закоханих, розпочали монтувати «Парк динозаврів».

На зимовий період тут розмістять макети різних видів динозаврів. Вхід на виставку, яка має відкритися 15 грудня, буде платним.

– У парку Шевченка з 15 грудня відкриють парк, де буде 20 фігур різних динозаврів, – розповів Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – Вони будуть наближені до реальних розмірів, і можна буде побачити, які саме звірі були в той період, на деяких з них можна буде покататися. Вхід буде платний. Парк монтують підприємці за власний кошт. Зараз ставимо огорожу, макети звірів будуть завезені на територію пізніше. Парк динозаврів працюватиме до 23 січня 2022 року, і всі бажаючі зможуть його відвідати.

Детальнішу інформацію щодо виставки у міськраді повідомлять згодом.