Причини двох дорожньо-транспортних пригод з’ясовують слідчі поліції Тернопільщини. Потерпілі з тілесними ушкодженнями звернулися до медзакладів.

До лікарні з тілесними ушкодженнями звернувся 5 липня близько опівночі житель Збаража. 39-річний чоловік потрапив у автопригоду поблизу села Старий Збараж. За словами потерпілого, він був пасажиром мотоцикла, водій якого не впорався з керуванням та перекинувся. Поліцію та швидку вони не викликали. Особу кермувальника встановлюють слідчі поліції.

З тілесними ушкодженнями після дорожньо-транспортної пригоди звернулася до лікарні й жителька Тернополя. Про потерпілу на спецлінію “102” повідомив черговий лікар.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася 5 липня близько 20:45 в парку Шевченка. За попередньою інформацією, вона їхала велосипедною доріжкою на двоколісному транспорті, коли в неї врізався 20-річний юнак на електросамокаті. За даним фактом триває розслідування відповідно до статті 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.