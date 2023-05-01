Кричущий випадок, який викликає обурення, стався нещодавно у Скалаті.

У міському парку компанія молодих людей відпочивала під російську музику. На зауваження почула, що молодим людям подобається така музика, а щодо війни з росією та загиблих українців – їм байдуже.

Про це у групі Скалата у Фейсбуці написала Ольга Свінтіцька.

“… після побаченого і почутого сьогодні в парку м. Скалат, я хочу запитати у мешканців Скалатської громади: “За що і за кого гинуть наші молоді хлопці, батьки, чоловіки, за що?” Сьогодні ввечері прогулювалась з доньками в парку, мене змусила зупинитись музика, і не просто музика, а російська музика яка лунала на весь парк. Відпочивала молодь, випивка, танці і музика, російська, під яку вони “відпочивали”. Прийшлось зробити зауваження, ну на що мені одна молода особа (мені так і хочеться сказати погане слово), відповіла, що їй ця музика до вподоби; що там на Сході хлопці гинуть через таку гниду як вона, почула відповідь, мені всерівно. Тому виникає питання: “За що і за кого?”, – розповіла жінка.