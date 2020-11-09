У парку і на дитячому майданчику: в Тернополі спіймали наркоманів

Впродовж вихідних працівники Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту щодо трьох мешканців обласного центру.

Під час патрулювання вулиць міста військовослужбовці виявляли підозрілих осіб. Один з зловмисників 1992 року народження знаходився на території спортивного майданчику навчального закладу. Побачивши людей в формі він викинув на землю декілька поліетиленових пакетів з речовинною рослинного походження.

Ще одного правопорушника працівники Національної гвардії виявили в парку «Топільче». При собі молодик 1995 року народження зберігав паперовий згорток з забороненими речовинами та пристрої для викурювання.

Під час проведення поверхневої перевірки тернополянину 1996 року народження, який знаходився на одній із вулиць міста, в останнього правоохоронці виявили декілька згортків з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.