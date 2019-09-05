У школах тернопільської громади поетапно запроваджуватимуть новий освітній курс для старшокласників – «Основи сім’ї».

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 5 вересня.

У липні на сайті міської ради зареєстрували петицію «Освітня програма для дітей «Основи сім’ї». Її підписали 314 осіб з 300 необхідних, а тепер підтримали і на виконкомі.

– Просимо дозволити управлінню освіти і науки ввести поетапне викладання курсу/факультативу «Основи сім’ї» у 10-11 класах, – звернулася до членів виконкому Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Хочу наголосити, що такі курси вже з початку цього навчального року, з вересня, почали викладати у 5 школах: 10, 20, 24, 16 і школі-колегіумі імені Патріарха Йосипа Сліпого. Надано дозвіл викладати такий факультативний курс вчителям біології та основ здоров’я, які пройшли відповідну підготовку. В даних школах вже викладається такий факультатив, і поетапно, є домовленість з школами, будемо вводити його в інших.

Автор петиції Іван Мудрий зазначає, що програма «Основи сім’ї» у кінці 2018 року була затверджена Міністерством освіти України. Такий курс допоможе учням збагнути сутність та цінність шлюбу, сім’ї, батьківства, подружніх і батьківсько-дитячих відносин, розкриє можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у житті.

Ольга Трач

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