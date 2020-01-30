Директором Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов стала Оксана Погоріла.

Оксана Іванівна – вчитель англійської мови та літератури, працює у цій школі з 2009 року, була заступником директора з навчально-виховної роботи. Із вересня 2019 року тимчасово виконувала обов’язки директора.

У грудні 2019 року відбувся конкурс на заміщення посади директора п’ятої школи. Претендували на неї четверо осіб. За результатами проведеного конкурсу Оксана Погоріла набрала найбільшу кількість балів, як за презентацію перспектив розвитку навчального закладу на найближчі п’ять років, так і за письмове тестування та ситуаційне завдання. Під час презентації розвитку школи вона розповіла, що має на меті перетворити п’яту школу на гімназію.

За рішенням міського голови Тернополя Оксану Погорілу призначено на посаду директора з другого січня 2020 року.

До цього п’яту школу майже 30 років очолював Петро Поврозник. У цей навчальний заклад він прийшов як вчитель історії у 1988 році. А через два роки, у квітні 1990-го, його призначили директором. Цю посаду Петро Іванович обіймав до вересня 2019 року, коли з посади директора школи звільнився за власним бажанням. Він продовжує працювати у школі вчителем. Із 2015 року Петро Поврозник також є депутатом Тернопільської міської ради.

Ольга Трач

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