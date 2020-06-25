Близько тисячі вчителів на Тернопільщині, які задіяні в основній сесії ЗНО-2020, протестували на COVID-19. У результаті досліджень, коронавірус виявили у п’яти педагогів.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, ПЛР-дослідження передбачене для всіх вчителів, які залученні до організації та проведення тестування.

«Протягом 23-24 червня 2020 року проведено тестування методом ПЛР на виявлення коронавірусної хвороби COVID-19 у 981 працівника освіти Тернопільщини, які залучені до проведення ЗНО-2020. За результатами лабораторних досліджень у 5 осіб виявлено COVID-19, всі мешканці м. Тернопіль. Всього заплановано обстежити 1435 працівників освіти».

ПЛР-дослідження коронавірусу вчителям проводять напередодні тестування з конкретного предмету. Допускають до проведення іспитів лише здорових педагогів.

Додамо, сьогодні стартувало ЗНО з математики. Тестування розпочалося об 100. І тривало протягом трьох годин. Завершиться основна сесія ЗНО-2020 17 липня.

Софія Романська

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