У Новорічну ніч в Тернополі громадський транспорт курсуватиме до ранку

28/12/2018 Розмір тексту:

З 31-го грудня на 1-ше січня громадський транспорт у Тернополі курсуватиме до ранку, – повідомили у міській раді. З кожного маршруту працюватиме одна одиниця транспорту.

Як повідомив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку ТМР Ігор Мединський, новорічної ночі також їздитимуть два тролейбуси – по одному на маршрутах №5 та №11.

«Громадський транспорт їздитиме цілу ніч. Маршрутні таксі і тролейбуси будуть на маршрутах з 23.00, працюватимуть, відповідно до ранку. На кожному маршруті № 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25 та 27 з 23.00 год. Тобто 31 грудня курсуватиме по одній одиниці транспорту, також тролейбуси № 5 і 11», – зазначив Ігор Мединський.

На Різдвяні свята: 7-го січня громадський транспорт працюватиме за розкладом вихідного дня. Як повідомили у міській раді, 65% громадсько-пасажирського транспорту курсуватиме за маршрутами.

Конкретного розкладу руху громадського транспорту під час свят немає. Відтак жителям міста доведеться очікувати маршрутних таксі або ж тролейбусів на зупинках, або ж стежити за їхнім рухом у системі DETRANSPORT.

Софія Романська