У новорічну ніч центром Тернополя роз’їжджав п’янющий мажор на “Ауді”

02/01/2019 Розмір тексту:

Протягом минулих вихідних, в період з 29 грудня 2018 року по 1 січня 2019 року патрульні поліцейські виявили 19 керманичів транспортних засобів, які знаходилися в стані алкогольного сп’яніння.

За новорічну ніч таких водіїв було шестеро. Зокрема, на бульварі Шевченка, інспектори зупинили автомобіль AUDI під керуванням 23-річного чоловіка, який був з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу. Прилад «Драгер» зафіксував результат у 2,06 проміле, що у 10 разів перевищує встановлену норму.