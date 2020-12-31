Новорічної ночі у Тернополі працюватиме громадський транспорт. Про це повідомив начальник управління транспортних мереж міської ради Олег Вітрук. Вартість проїду залишиться незмінною.

Громадським транспортом буде сполучено всі мікрорайони з центром міста Тернополя. Також курсуватимуть два святково оздоблені тролейбуси.

“Громадський транспорт у новорічну ніч курсуватиме до ранку. На кожному автобусному маршруті № 13, 15, 16, 18, 19, 22, 27, 35 працюватиме по одній одиниці транспорту. Вулицями Тернополя також їздитимуть два святково оздоблених тролейбуси на маршруті №11. 1 січня транспорт працюватиме в режимі вихідного дня”, – розповів Олег Вітрук.

Відстежити рух маршруток і тролейбусів можна за допомогою програми Detransport Тернополя. Також дізнатися розкладу руху можна на сайті міської ради.