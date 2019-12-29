Громадський транспорт курсуватиме Новорічної ночі у Тернополі до ранку. Маршрутки і тролейбуси їздитимуть по одній одиниці. Два тролейбуси будуть святково оформленими.

Курсуватиме громадський транспорт відповідно до затвердженого графіку, побачити який можна онлайн, – повідомляють в управлінні транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради. Графік вихідного дня діятиме 1, 6 та 7 січня.

«З 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року громадський транспорт Тернополя курсуватиме до ранку. 1, 6 та 7 січня міські автобуси курсуватимуть відповідно до затверджених маршрутів руху. Також Новорічної ночі вулицями Тернополя їздитиме два святково оформлених тролейбуси на маршруті №11. Щодо маршрутних таксі, то на кожному маршруті № 13, 15, 16, 18, 19, 22, 25 та 27 з 23.00 год. 31 грудня курсуватиме по одній одиниці транспорту».

Вартість проїзду у нічний час залишається незмінною.

Софія Романська