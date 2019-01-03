У новорічну ніч в Тернополі зупинили шістьох п’яних “шумахерів”

03/01/2019 Розмір тексту:

Минулими вихідними на Тернопільщині патрульні зупинили 19 нетверезих водіїв. Новорічної ночі виявили шестеро таких кермувальників.

У святковий період порушників більшає, – констатують у Патрульній поліції області. Попри високі штрафи, а також позбавлення права керування транспортними засобами на тривалий період, чимало водіїв нехтує правилами дорожнього руху, власною безпекою та інших людей, сідаючи за кермо у нетверезому стані.

«За минулі вихідні – з 29-го грудня по 1-е січня на Тернопільщині патрульні зупинили 19 водіїв, які знаходилися в стані алкогольного сп’яніння. У новорічну ніч таких водіїв було шестеро. До прикладу, водія автомобіля AUDI було зупинено у стані алкогольного сп’яніння на бульварі Т. Шевченка. 23-річний чоловік керував транспортним засобом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Водій пройшов тест на визначення стану сп’яніння, відтак прилад «Драгер» показав 2, 06 проміле, що у 10 разі перевищує допустиму норму. Відтак було складено протокол за ч. 1 ст. 130 (керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння)», – повідомила прес-секретар патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

У поліції нагадують: за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння передбачений штраф у розмірі 10 200 грн, а також позбавлення права керувати транспортним засобом упродовж року. Якщо водій порушує вдруге, штраф сягатиме 20 400 грн з позбавлення прав водія на 3 роки, при третьому порушенні адміністративна відповідальність передбачена у вигляді штрафу 40 800 грн з позбавлення права керування на 10 років.

Софія Романська