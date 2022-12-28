У новорічну ніч та на Різдво в області діятиме комендантська година

Відзначення Нового року та Різдва Христового у період воєнного стану проходитиме відповідно до вимог комендантської години. Поліцейські нагадують, що на Тернопільщині це період з 23.00 до 5.00.

Як повідомили в управлінні превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, в ніч із 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліцейські, а й бійці Національної гвардії, рятувальники, військовослужбовці, – загалом понад пів тисячі осіб. Для оперативного реагування на звернення та повідомлення жителів і гостей області та надзвичайні події буде сформовано 21 слідчо-оперативну групу, 26 пожежно-рятувальних груп, три групи вибухотехніків та піротехніків. У резерві перебуватиму співробітники спецпідрозділу поліції.

27 грудня на засіданні ради оборони Тернопільської області прийнято рішення про заборону продажу та використання піротехнічних виробів.

1 січня додаткові наряди поліцейських забезпечуватимуть правопорядок під час масових заходів, зокрема, відзначення 114-ї річниці з дня народження Степана Бандери.

Посилений варіант служби нестимуть поліцейські і на Різдво. До забезпечення публічного порядку буде залучено майже пів тисячі правоохоронців області.