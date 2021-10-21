Фахівці Державної установи «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» спільно із структурними підрозділами з питань освіти розпочали проведення позачергових лабораторних обстежень працівників харчоблоків навчальних закладів області на наявність носійства патогенного стафілококу.

Станом на 20 жовтня обстежили працівників у 17-ти закладах освіти області, золотистий стафілокок виявлено у 12-ти працівників харчоблоків. Як повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, цих працівників відсоторонять від роботи. Про ситуацію інформували підрозділи з питань освіти та охорони здоров’я, заклади сімейної медицини та Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Такі перевірки проводять у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації та з метою уникнення спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь у закладах загальної, середньої та дошкільної освіти. 7 жовтня 2021 року головний державний санітарний лікар України видав Постанову №15 щодо організації проведення позачергових обстежень працівників закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дитячих будинків – інтернатів.

Паралельно з перевірками працівників тривають і обстеження харчоблоків у школах та садочках області. Як повідомляють в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області, спеціалісти Тернопільського управління обстежили харчоблоки у трьох закладах дошкільної освіти та трьох школах Великоберезовицької та Байковецької селищної та сільської рад. У закладах виявили такі порушення: денний розподіл їжі та калорійність не відповідали нормам та меню-розкладкам у 2 закладах освіти; не проводився належний контроль за організацією харчування та технологією приготування страв, правилами прийому харчових продуктів; не затверджені технологічні картки на страви та відсутня картотека страв, складені відповідно до перспективного 4-х тижневого меню; не промарковані виробничі столи згідно вимог санітарного законодавства; неправильно здійснюється відбір та маркування добових проб; неправильно ведуться журнали бракеражу готових страв та сировини.

Спеціалісти Бучацького управління Держпродспоживслужби та спеціалісти відділів освіти Бучацької, Золотопотіцької та Трибухівської ОТГ обстежили 21 харчоблок у 17 школах та 4 садочках. У 14 харчоблоках були виявлені наступні порушення: інвентар для прибирання харчоблоку та деззасоби зберігалися неналежним чином; спецодяг працівників харчоблоку нерозділений з домашнім одягом; в холодильниках або морозильних камерах відсутні додаткові термометри для засвідчення показів температур; у харчоблоках відсутні списки постачальників харчових продуктів.

Керівникам закладів надали пропозиції щодо негайного усунення виявлених недоліків. Також начальника управлінь освіти направили листи з повідомленням про виявлені порушення та пропозиціями щодо їх усунення.