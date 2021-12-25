Зловмисники намагалися вивезти крадені колоди з теритoрії Нацпарку “Кременецькі гoри”.
Про подію поліцейським Кременецького віддіповідомили місцеві мешканці. Вони уночі почули шум бензопили з лісу та запідозрили протиправне.
На місце події вирушили працівники поліції. Чотирьох зловмисників поліцейські затримали “на гарячому”: вони саме завантажили в авто колоди породи ясен.З собою чоловіки мали необхідне спорядження.
Підозрюваних доправили до місцевого відділення поліції, а транспорт з лісоподукцією – на штрафмайданчик.
За фактом злочину розпочато кримінальне провадження згідно частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України, слідчі дії тривають.
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