У Настасові буде «Зимова казка». Святкову локацію спільно створюють Великоберезовицька громада, компанія «Агропродсервіс» та команда Івана Чайківського. Зараз організатори прикрашають територію ілюмінацією, обирають ялинку та облаштовують місця для проведення майстер-класів та ярмарку. Гостей планують частувати гарячими сезонними напоями та відомими настасівськими смаколиками — запашними пампушками від місцевих господинь. Також Святий Миколай відкриє тут свій Офіс, який зможе відвідати кожен охочий, щоб особисто познайомитись з Чудотворцем та його помічниками. Записатись на зустріч потрібно буде заздалегідь – https://j.mp/3IcIhQp або +380670001912.

Відкрити Офіс та запалити вогні на головній ялинці «Зимової казки» запланували 18-го грудня. А чому ж Святий Миколай обрав саме Настасів для відкриття свого офісу? Читайте далі:

“Це були давні часи…Зими були лютими, з тріскучими морозами. Люди тоді тяжко працювали, аби прогодувати свої сім‘ї. В одному селі жив набожний чоловік з трьома дочками: Йозефою, Мар‘яною та Настею. Він багато працював і був небідний, але жили вони скромно. Бо замість накопичувати багатство для своєї сім’ї, він не міг залишатися осторонь чужої біди і завжди допомагав тим, хто був у скруті.

З кожним роком він все більше хвилювався за те, яка доля чекає на його дітей? Чи не завдасть він їм шкоди своїм милосердям? Дівчата підростали і хоч були дуже красивими, заміж без доброго приданого їх би ніхто не взяв.

Одного разу, коли доньки поснули, така туга взяла чоловіка, що він, не зважаючи на люту хурделицю, сів під хатою та гірко заплакав. У своєму горі звернувся до Господа з щирою молитвою. Не скаржився, а лиш просив, аби Бог подбав про його дівчаток.

Саме у цей час неподалік проходив Святий Миколай. Він добре знав чоловіка, у селі його любили і поважали, бо він завжди приходив на допомогу ближньому. У їхній хатині часто лунали пісні та веселий дівочий сміх. Люди дивувалися його доброті. А чуйних та милосердних доньок чоловіка ставили у приклад і своїм дітям. Тож Св. Миколай вирішив допомогти цій сім‘ї. І протягом трьох ночей приносив по золотому злитку, щоб у кожної з дівчат було гідне придане. Першої ночі він залишив подарунок на порозі, наступної – біля вікна, в останню ніч, аби його не впіймали, він кинув золотий злиток через комин.

Чоловік був щасливий! Хоч і не знав, хто був до нього таким щедрим, слова подяки адресував Господу за те, що його дівчатка забезпечені, а він і далі може допомагати нужденним.

Минали роки, чоловік власною мудрістю та працею примножив дари Святого Миколая.

А для людей – заснував три села, які назвали Йосипівка, Мар‘янівка та Настасів. Цього року Святий Миколай вирішив відкрити у Настасові свій офіс, як згадку про ті дні. Щоб кожна дитина могла прийти до нього у гості та попросити миру і злагоди для своєї родини, а ще переконатися, що добро завжди винагороджується!