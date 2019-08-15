Свято Хліба відбудеться у Настасівській ОТГ на Тернопільщині 18 серпня. Так пошанують учасників жнив «Урожай-2019». Розпочнуть дійство о 17:00 на стадіоні у с. Настасів.

Після урочистого відкриття і молитви вітальне слово матимуть засновник компанії «Агропродсервіс», новообраний народний депутат України Іван Чайківський, генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Андрій Баран та Настасівський сільський голова Микола Злонкевич. А із концертною програмою на початку виступить місцевий народний хор, повідомляє Терен.

Церемонію пошанування учасників жнив розпочнуть о 18:20. А о 19:00 гості насолоджуватимуться концертною програмою «Мелодії рідного краю», присвяченою 28-ій річниці незалежності України.

Вечірній виступ о 20:10 продовжать зірки української естради: Ірина Хлистун, Василина Зозуля, заслужений артист естрадного мистецтва України Юрій Футуйма, заслужений працівник культури Світлана Андрушків та заслужений артист України Василь Хлистун. Завершать свято Хліба виступом кавер-гурту Perfect Boys з Тернополя.

Для гостей під час дійства працюватиме фотозона та дитячі атракціони. Також усіх пригощатимуть стравами української національної кухні. У меню – спасівські маковейчики від місцевих господинь.