У нього була спецоперація: з даху тернопільської багатоповерхівки зняли неадеквата

Про чоловіка, який заліз на дах багатоповерхівки та поводиться неадекватно повідомили на лінію «102» мешканці будинку. Трагедії запобігли працівники поліції охорони.

Наряд Управління поліції охорони прийняв повідомлення та миттєво прибув на місце події. На той час незнайомець забрався на дах. Правоохоронцям вдалося потрапити туди не одразу, адже невідомий заблокував вхід на горище.

Поліцейські охорони намагалися поспілкуватися з незнайомцем, проте той пояснити своїх дій не міг, діяв неадекватно та стверджував, що у нього спецоперація. Була загроза, що він зашкодить собі.

За деякий час наряд поліції охорони зняв з даху чоловіка. На місце події викликали патрульну поліцію. Невідомого доставили до Тернопільського відділу поліції.